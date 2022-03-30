Умерла звезда фильмов «Экипаж» и «Чародеи»

Ушла из жизни советская и российская актриса Александра Яковлева.

Александра Яковлева умерла на 65-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на режиссера Николая Лебедева, который работал с актрисой.

«Это, к несчастью, произошло», — сказал режиссер. Он добавил, что актриса уже давно тяжело болела.

По мнению Лебедева, Яковлева была «яркой и неординарной личностью, умевшей противостоять всем невзгодам». «Она сражалась до последнего. <…> Мои самые искренние соболезнования родным. Они ее очень берегли. Помогали всеми силами», — отметил он.

Режиссер отметил яркую и глубокую актерскую игру Яковлевой. «Она была очень разной, но при этом очень запоминающейся, необыкновенной: то жесткой, то хрупкой. Всегда очень глубокая», — вспоминает он.

Александра Яковлева известна по ролям в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и многим другим.