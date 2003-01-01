Умерла звезда «Крёстного отца» Дайан Китон

Актриса скончалась на 80-м году жизни в Калифорнии.

Ушла из жизни американская актриса и лауреат кинопремии «Оскар» Дайан Китон, сообщает издание «People» со ссылкой на представителя семьи.

— Причину смерти родственники решили сохранить в тайне, — пишет агентство.

Артистка скончалась в возрасте 79 лет.

Дайан Китон (настоящее имя — Дайан Холл) родилась 5 января 1946 года в Лос-Анджелесе в семье инженера-строителя. Пик её карьеры пришёлся на 70-е годы прошлого века. В 1977 году она получила «Оскар» за лучшую женскую роль в киноленте «Энни Холл». За пределами США актриса стала известна благодаря ролям в фильмах Вуди Аллена и трилогии «Крёстный отец» Фрэнсиса Форда Копполы.

Китон также работала режиссёром — в 1987 году она сняла документальный фильм «Небеса», а в 2000 — комедию «Вешаю трубку». Помимо этого, под её руководством создавался один из эпизодов мистического сериала «Твин Пикс».

Актриса никогда не была замужем, однако в 1996 и 2001 годах усыновила двоих детей — дочь Декстер и сына Дюка.