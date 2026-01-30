Умерла звезда «Один дома» и «Шиттс Крик» Кэтрин О’Хара

После неё остались муж, художник-постановщик Бо Уэлч, сыновья Мэтью и Люк, а также братья и сёстры: Майкл О’Хара, Мэри Маргарет О’Хара, Морин Джолли, Маркус О’Хара, Том О’Хара и Патриция Уоллис.

Кэтрин О’Хара родилась в Торонто, но стала любимицей Лос-Анджелеса. В 2021 году её удостоили звания почётного мэра района Брентвуд.

В последние годы она также снялась в сиквеле «Битлджус 2», шпионском боевике «Аргайл» и сериалах «Одни из нас» и «Студия».

Новую волну популярности актриса пережила после 60 лет, сыграв Мойру Роуз в ситкоме «Шиттс Крик». За эту роль она получила вторую премию «Эмми».

Широкую известность ей принесли роли в фильмах «Битлджус», «После работы» и в первых двух частях «Один дома», где она сыграла маму персонажа Маколея Калкина.

Актриса скончалась в пятницу у себя дома в Лос-Анджелесе после непродолжительной болезни. Об этом сообщил её менеджер изданию Variety.

Американская актриса Кэтрин О’Хара, известная по фильмам «Один дома» и сериалу «Шиттс Крик», 30 января умерла в возрасте 71 года.

