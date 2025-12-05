Умирающего от кровотечения жителя Карелии спасли благодаря молодому фельдшеру

Фельдшер из посёлка Пертозеро помог врачам спасти жизнь мужчине со смертельным кровотечением.
Фельдшер Игорь Ядрышников, заведующий ФАПом посёлка Пертозеро Сегежского округа, спас жизнь 65-летнему мужчине с тромбофлебитом нижних конечностей (воспалением вен, способным привести к образованию тромбов — прим. ред.), у которого открылось язвенное кровотечение. Об этом рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков в своём телеграм-канале.
После того, как супруга тяжёлого пациента обратилась за помощью, медик незамедлительно выехал на вызов.
— Прибыв на место, фельдшер сразу же остановил кровотечение, нормализовал артериальное давление мужчины и организовал его транспортировку в Сегежскую ЦРБ, расположенную более чем в 100 километрах от Пертозера. Игорь сопровождал больного до приёмного отделения, — отметил глава ведомства.
Благодаря слаженным действия фельдшера мужчина остался жив. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.
— Игорь Ядрышников работает заведующим ФАПом недавно. Это было всего лишь его четвёртое дежурство. До приезда в Пертозеро по программе «Земский фельдшер» он, будучи студентом Курганского медицинского колледжа, работал на скорой помощи. Этот опыт оказался бесценным, и, несомненно, помог Игорю в критической ситуации с пациентом, — добавил Михаил Охлопков.