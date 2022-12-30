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«Умница Русакова»: подвели спортивные итоги 2022 года

Новости. Спорт
12:30, 06 Января 2023
фото: © Минспорта Карелии

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Спортсменка из Петрозаводска Александра Русакова стала трехкратной чемпионкой страны по спортивному ориентированию на лыжах.

Весь прошлый год карельские СМИ следили за успехами нашей землячки Александры Русаковой. Спортсменка из Петрозаводска, мастер спорта России начала сезон с победы на чемпионате Европы по спортивному ориентированию на лыжах среди спортсменов до 23 лет.

24 января на дистанции «мидл» в болгарском Чепеларе Русакова стала бронзовым призером чемпионата. Полностью спортсменка раскрылась в конце года, на чемпионате и кубке нашей страны в Югорске (Ханты-Мансийский автономный округ) по спортивному ориентированию.

Сначала в длинной гонке с общего старта карельская ориентировщица заняла третье место. 14 декабря в дисциплине «лонг-общий старт» Русакова завоевала свою первую золотую медаль.

15 декабря спортсменка из Петрозаводска завоевала золото в дисциплине «лыжная гонка-классика». А через два дня Александра Русакова стала трехкратной чемпионкой страны, выиграв «многодневку».

В конце года пресс-служба Минобразования и спорта Карелии встретила в московском аэропорту Домодедово олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта России Владислава Ларина. Известный спортсмен отправлялся на тренировочные сборы в Кисловодск, по пути рассказал о своих итогах года.

«Из семи турниров я привез одну серебряную медаль, все остальные — золотые», — рассказал чемпион.

Так, 27 июля в финале олимпийских соревнований по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг карельский спортсмен завоевал золотую медаль. В финальном бое Владислав Ларин победил спортсмена из Македонии.

В этом году в Карелии гостили именитые, а мире спорта россияне. В начале июля политик и спортсмен Николай Валуев посетил День города в Сортавале, а также побывал на концерте на хуторе «Елки».

Спортсмен сфотографировался с местными жителями и поздравил всех с праздником. А в середине августа в столицу карельского Приладожья приехал знаменитый спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Мэр Сортавалы Сергей Крупин и Губерниев обсудили перспективы развития академической гребли, так как в прошлом оба были гребцами и не раз встречались на соревнованиях.

В сентябре Петрозаводск посетил спортсмен, актер, кинопродюсер, режиссер и чемпион мира по смешанным боевым искусствам 1995 года Олег Тактаров. В физкультурно-оздоровительном комплексе на Ключевой он дал мастер-класс по самбо, на который пришли десятки воспитанников городских спортшкол.

В середине декабря на республиканском спортивном вечере чествовали карельских тренеров, спортсменов и ветеранов.

Лауреатами конкурсов «Лучший спортсмен Республики Карелия 2022 года» стали Владислав Ларин, Виталий Иванов, мастер спорта России по лыжному двоеборью, чемпион России, Виктор Калюжин, мастер спорта России международного класса по спортивной гимнастике, чемпион России, Виктория Вовк, мастер спорта России по всестилевому карате, чемпионка России, Рашад Мурадов, мастер спорта России международного класса по самбо, чемпион России и Наталья Дьячкова, мастер спорта России международного класса по тайскому боксу, чемпионка России.

Лучшими спортсменами молодежного возраста признаны Ольга Жолудева, мастер спорта России по лыжным гонкам, победитель Первенства России, Ольга Аристова, мастер спорта России по лыжному двоеборью, победитель первенства России, Анна Корякова, серебряный призер первенства России по лыжным гонкам, Сергей Зубов, победитель и призер первенства России по спортивному ориентированию, Григорий Романенко, победитель первенства России по всестилевому карате, Тимофей Петров, победитель Первенства России по киокусинкай.

Еще одним «спортивным» достижением 2022 года стало то, представители власти и общественники договорились сделать «Курган» «территорией мира и согласия, спорта и отдыха».

О том, чем для Карелии стали прошедшие 12 месяцев, читайте в нашем материале «Главные события: чем запомнился 2022 год». 

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