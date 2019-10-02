"Умное освещение" появится в Петрозаводске на Онежской набережной

Глава карельской столицы Ирина Мирошник провела совещание по реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства Петрозаводска, сообщили в пресс-службе мэрии.

Председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова рассказала, что базисные мероприятия в 2019 году включают в себя создание цифровой платформы "Активный горожанин" для вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, внедрение электронной модели территориальной схемы обращения с отходами и организация работы единой дежурно-диспетчерской службы.

"Среди дополнительных мероприятий можно выделить введение системы "умного освещения" Smart Track. Передовая технология будет применена при устройстве велодорожки на Онежской набережной. Это система, при которой датчики фиксируют движение велосипедиста по полосе и подключают освещение", - рассказали в пресс-службе мэрии.

Также специалисты обсудили возможность введения современных технологий на объектах благоустройства, например, в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". При реализации проектов будут рассматриваться варианты установки "умного освещения" или организации зон с Wi-Fi.