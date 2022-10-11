Умную перчатку купили для детей Карелии, перенесших инсульт (ВИДЕО)

Для центра медицинской реабилитации Городской детской больницы приобрели комплекс - перчатку-тренажер, который помогает восстанавливать мелкую моторику детям, перенесшим инсульт, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети министр здравоохранения республики Михаил Охлопков рассказал о детях, которые перенесли инсульт. К сожалению, такое тоже бывает, и маленьким пациентам нужна помощь при восстановлении.

В связи с этим, сообщил глава Минздрава, для центра медицинской реабилитации Городской детской больницы был приобретен комплекс для восстановления мелкой моторики руки: интерактивная перчатка-тренажёр. Эту инновационную методику реабилитации разработали неврологи совместно со специалистами по IT-технологиям.

Как объяснил Михаил Охлопков, умная перчатка с биологической обратной связью применяется у детей, перенёсших ишемический или геморрагический инсульт, черепно-мозговую травму, страдающих ДЦП, периферическими нейропатиями и другими тяжёлыми заболеваниями.

«Перчатка весит не более 100 грамм, что очень важно для паретической конечности. В комплектацию комплекса входит программное обеспечение, которое позволяет проводить реабилитацию в игровой форме, получая объективные данные о производимых ребёнком действиях в реальном времени, и адаптировать программу реабилитации в соответствии с реальными возможностями ребёнка, подобрав комплекс интерактивных упражнений для восстановления мелкой моторики и координации движений кисти. Предварительно реабилитолог оценивает функциональные возможности кисти и пальцев и выбирает программу, которая позволит восстановить конкретную функцию руки», — рассказал министр Охлопков, который сам является детским хирургом.

На видео показано, как ребёнок играет, управляя движениями собственной руки в перчатке. Это и помогает восстановить мелкую моторику в игровой форме. Сенсорная перчатка регистрирует малейшие движения пальцев во всех направлениях, полученные данные сохраняются в аналитическом блоке. Врач использует эти данные, чтобы составить максимально эффективный план работы.