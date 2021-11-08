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УМВД Петрозаводска отреагировало на упреки, что полицейским, штрафующим за маски, «нечем заняться»

Новости. Общество
11:06, 08 Ноября 2021
фото: © veved.ru

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Руководство полиции Петрозаводска считает безосновательными жалобы жителей Петрозаводска на стражей порядка, которые пресекают нарушения масочного режима в общественных местах.

Об этом заявил сегодня на совещании в мэрии города заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по городу Петрозаводску Владимир Одинцов.

«Мы видим, что идет много негатива в отношении сотрудников полиции — якобы нам нечем заниматься, и мы пристаем к гражданам в торговых центрах, общественных местах, предупреждаем о том, что необходимо ношение специальной маски, участвуем в профилактических беседах по вакцинации и так далее. Я хочу сказать, что сотрудникам полиции есть чем заниматься, но, тем не менее, мы так же несем ответственность и за здоровье наших граждан… Сотрудники полиции направлены не на карательные меры, не на то, чтобы выявлять, десятками штрафовать, а чтобы граждане видели, что данная мера существует, и они обязаны соблюдать данный режим. Почему должны страдать другие люди, которые исполняют данное распоряжение, носят маски, перчатки, стараются соблюдать дистанцию и так далее? Мы за этих граждан. Мы за порядок», — сказал Одинцов.

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Комментарии

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demari
2021-11-08 11:37:25
Главное не перепутать . Если губер, с Пивненко и с ЕР-пристяжью , общаются с народом без масок .. это другое .
Вепс
2021-11-08 11:31:55
Работайте братья.
demari
2021-11-08 11:34:59
Вепс, карельский волк ..тебе брат . ))
Эно
2021-11-08 11:20:54
так других проблем нет, преступность на нуле, вот и бегают народ ловят. Не зря же в ПОЛИцию переименовали.
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