УМВД Петрозаводска отреагировало на упреки, что полицейским, штрафующим за маски, «нечем заняться»

Руководство полиции Петрозаводска считает безосновательными жалобы жителей Петрозаводска на стражей порядка, которые пресекают нарушения масочного режима в общественных местах.

Об этом заявил сегодня на совещании в мэрии города заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по городу Петрозаводску Владимир Одинцов.

«Мы видим, что идет много негатива в отношении сотрудников полиции — якобы нам нечем заниматься, и мы пристаем к гражданам в торговых центрах, общественных местах, предупреждаем о том, что необходимо ношение специальной маски, участвуем в профилактических беседах по вакцинации и так далее. Я хочу сказать, что сотрудникам полиции есть чем заниматься, но, тем не менее, мы так же несем ответственность и за здоровье наших граждан… Сотрудники полиции направлены не на карательные меры, не на то, чтобы выявлять, десятками штрафовать, а чтобы граждане видели, что данная мера существует, и они обязаны соблюдать данный режим. Почему должны страдать другие люди, которые исполняют данное распоряжение, носят маски, перчатки, стараются соблюдать дистанцию и так далее? Мы за этих граждан. Мы за порядок», — сказал Одинцов.