890x80
Реклама
Новому Законодательному собранию – НОВЫЕ ЛЮДИ! (ВИДЕО)
10.09.2021 14:04
Хватит кормить Москву! Наши деньги должны работать на нас! (ВИДЕО)
09.09.2021 15:03
Общественная палата Карелии провела учёбу с блогерами-наблюдателями
12.09.2021 17:19
Проголосовать можете так, как вам удобно
12.09.2021 17:04
Кто будет наблюдать за ходом голосования на сентябрьских выборах?
12.09.2021 16:50
Питкярантский район - это музей под открытым небом (ВИДЕО)
11.09.2021 22:48
Пряжинский район - удивительное место, где дружно сосуществуют многие национальности (ВИДЕО)
11.09.2021 22:40
Любарскому предлагали по 100 рублей за каждый грамм героина 13
12.09.2021 13:42
Пропавшего в Онежском озере рыбака в Карелии ищут вместе с полицией
12.09.2021 11:38
Пожар уничтожил жилой дом под Петрозаводском, один человек погиб
12.09.2021 11:12

«Уничтожили столько бумаги зря»: жители Петрозаводска пожаловались на агрессивную политагитацию

Новости. Общество
09:24, 13 Сентября 2021
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Предвыборные листовки пачками выкидывают на улицах столицы Карелии.

Жители столицы Карелии возмущены тем, как проходит предвыборная агитация на улицах города.  Об этом пишут в паблике «Подслушано в ПТЗ».

«Почему такая агрессивная предвыборная агитация в городе, кто-нибудь вообще контролирует эти раздачи газет и листовок? Вчера на Кукковке у гипермаркета „Магнит“ пять разных партий пачками всовывают в руки людям газеты, а люди их так же пачками, не разворачивая, выбрасывают в помойку. О какой экологии мы детям в школах рассказываем, если только за одно воскресенье уничтожили столько бумаги зря», — возмущаются горожане.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.09.2021, 12:03
Участники известной в Карелии банды «карловских» снялись в фильме «Брат»
07.09.2021, 18:15
В Петрозаводске начинается отопительный сезон
07.09.2021, 06:40
В Карелии губернаторский канал покажет «боевик» про Парфенчикова (ВИДЕО 18+)
12.09.2021, 09:47
Колонна мотоциклистов спровоцировала ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
12.09.2021, 15:07
Очевидцы рассказали о гибели женщины, выпавшей из окна в Петрозаводске
06.09.2021, 11:33
Глава Минстроя Карелии прокомментировал досрочное начало отопительного сезона

Чтиво

11.09.2021 16:35
Без политики
«Карловцы» погорели на героине: 17 лет спустя 1
Главный редактор «Столицы на Онего» Наталья Захарчук 17 лет назад написала статью о том, как оказалась на скамье подсудимых знаменитая «карловская» банда.
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
07.09.2021 17:10
Деньги из камня 1
07.09.2021 08:57
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»