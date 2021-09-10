«Уничтожили столько бумаги зря»: жители Петрозаводска пожаловались на агрессивную политагитацию

Предвыборные листовки пачками выкидывают на улицах столицы Карелии.

Жители столицы Карелии возмущены тем, как проходит предвыборная агитация на улицах города. Об этом пишут в паблике «Подслушано в ПТЗ».

«Почему такая агрессивная предвыборная агитация в городе, кто-нибудь вообще контролирует эти раздачи газет и листовок? Вчера на Кукковке у гипермаркета „Магнит“ пять разных партий пачками всовывают в руки людям газеты, а люди их так же пачками, не разворачивая, выбрасывают в помойку. О какой экологии мы детям в школах рассказываем, если только за одно воскресенье уничтожили столько бумаги зря», — возмущаются горожане.