7:0 в пользу города: как перезагрузка транспортной системы изменила жизнь Петрозаводска
21 октября, 15:30 Статьи
Между нами, девочками: эксперты красоты раскроют для жительниц Карелии секреты молодости
21 октября, 14:05 Статьи
Что построят на месте бывшего завода «Славмо» в Петрозаводске
21 октября, 09:48 Статьи
22:20

Уникальная база данных о воинах Карельского фронта передана в Национальный архив Карелии

22:00

Чужой автомобиль, деньги, два выстрела: новые подробности жестокого убийства в Петрозаводске

20:40

В Карелии отозвана заявка на создание рыбоводного участка на реке Кемь

19:52

Гражданин Узбекистана погиб во время ремонта крыши в Кеми

18:55

Ирина Добродей сменила Алексея Макарова в должности гендиректора информагентства «Республика Карелия»

18:15

Юрист из Петрозаводска доказал в суде уязвимость популярного банковского онлайн-приложения

18:00

Коммунальщиков за неготовность к зиме ждет увеличение штрафов

17:30

Ночью до -3°С, гололедица: прогноз погоды на 22 октября

17:00

Инна Колыхматова рассказала, как в Петрозаводске перезагрузили транспортную систему

16:50

Секреты продления молодости и сохранения женского здоровья раскроют на BEAUTY-конференции в Петрозаводске

16:30

Следком возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины в Петрозаводске

16:20

В Карелии супруги открыли первую ферму по выращиванию чеснока

16:00

Расстрелянный из охотничьего ружья петрозаводчанин умер

15:40

В Карелии официально возродят старинную деревню

15:20

35 человек утонули в Карелии с начала этого года

15:00

В Госдуме рассказали о льготах и мерах поддержки для граждан России

14:40

Угнавшего автомобиль петрозаводчанина разыскивает полиция

14:20

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя перед длинными выходными

14:10

Карельские пенсионеры поделятся интернет-достижениями

13:50

Открывшего стрельбу мужчину задержали в Петрозаводске

13:35

Молодая женщина пострадала в ДТП в Петрозаводске

13:30

Авиамаршрут из Петрозаводска в Махачкалу стал одним из самых популярным у жителей Карелии

13:10

Карелия вошла в топ-5 регионов России для «сонного туризма»

13:00

Стрельбу открыли из окна автомобиля в Петрозаводске

12:50

«Петербургтеплоэнерго» выявило в Карелии помещения, в которых незаконно демонтировали систему отопления

12:45

Карельские ученые опровергли информацию чиновников в Медвежьегорске о золотистых водорослях в Онего

12:40

«Найдена замёрзшей в мусорном баке»: выброшенная на улицу кошка из Сортавалы ищет дом

12:30

В Петрозаводске благоустраивают Докторскую аллею

12:20

Заболеваемость ОРВИ снизилась в Карелии

12:10

В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий санкции для диверсантов

11:55

87-летняя петрозаводчанка потеряла 4 млн рублей из-за мошенников

11:40

Большой гала-концерт казачьей песни прошел в Петрозаводске

11:30

Природный газ подведут к поселку Салми до конца года

11:20

Жертве мошенников в Петрозаводске вернут 420 тысяч рублей

11:15

Для ЛОР-кабинета новой поликлиники на Кукковке приобрели современное оборудование

11:00

Новый жилой комплекс появится на месте бывшего завода «Славмо» в центре Петрозаводска

10:50

Женщину с маленьким ребенком сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

10:35

Компания «КСМ» поделилась видео о ходе строительство жилого дома под расселение в Беломорске

10:30

В Лахденпохье сгорел автомобиль «Черри»

10:25

Тело 77-летнего рыбака обнаружено в водах Белого моря

10:15

Новые пешеходные переходы появились около Лобановского моста в Петрозаводске

10:00

Жительница Карелии во время застолья обчистила счет знакомой

09:30

Росстат поменял итоги антиалкогольной кампании в Вологодской области после вмешательства губернатора

09:15

В Петрозаводске установят дополнительные контейнеры для приема старых шин

09:00

Автовокзал Петрозаводска переходит на зимнее расписание

08:40

19 пешеходов оштрафовали в Петрозаводске за выходные

08:20

Работы на Кряжевом спуске возобновились после проблем с поставками

08:00

15 водителей отстранили от руля в Петрозаводске за грубые нарушения

07:40

Нарушители миграционного законодательства задержаны в Петрозаводске

07:20

Оперные солисты Большого театра выступят на сцене Петрозаводска

07:00

46 ДТП с пешеходами произошли в Петрозаводске за девять месяцев

06:40

Жительница Костомукши перевела мошенникам 1,5 млн рублей под предлогом проверки счетов

21:51

Случайный прохожий спас жительницу Кондопоги, которая провалились в выгребную яму

20:30

Продлить обучение в школе до 12 лет предложили в Общественной палате

20:00

Жительница Кондопоги украла холодильник у своей знакомой

19:30

Два деревянных панно украсили дом детского творчества в Калевале

19:00

От «Возрождения» до «Царевны-Лебеди»: в Петрозаводске прошел модный показ «Северный свет»

18:30

Бывшим заключенным, которые вернулись с СВО, хотят помочь с адаптацией

18:00

Красота под ногами: как диспетчеры «ПКС – Водоканал» нашли вдохновение в крышках люков

17:45

В Карелии умер ветеран Великой Отечественной войны Юлий Чипивский

17:20

Облачно и гололед: прогноз погоды в Карелии на 21 октября

17:00

Организаторы выборов Карелии повышают правовую культуру граждан

16:55

Старые деревянные навесы и беседки убрали на трассе Фонтаны

16:40

Артур Парфенчиков оценил новое оборудование для реабилитации в Республиканской больнице

16:40

Брак жительницы Карелии с незнакомцем из Египта признали недействительным

16:20

Нейросеть «Алиса» стала доступна пользователям мессенджера МАХ

16:15

Национальный театр Карелии показал своего «Старшего сына»

16:05

Взявший Берлин ветеран из Петрозаводска отметил столетний юбилей

15:45

Всероссийский культурный форум малых народов открылся в Петрозаводске

15:30

Жители Карелии потеряли деньги при покупке квадроцикла и дисков в сети

15:10

Водитель иномарки пострадал в ДТП на проспекте Ленина в Петрозаводске

14:50

Более 50 автомобилей столкнулись на трассе в Финляндии из-за непогоды

14:15

«Кормили гнилыми яблоками и оставили умирать на цепи»: двое спасённых щенков из Приладожья ищут дом

14:00

Супруги Косаревы из города Лахденпохья отпраздновали серебряную свадьбу

13:50

Железнодорожный вокзал в Петрозаводске проверяют после сигнала о заминировании

13:38

«Марафон ползунков» и «Забег ходунков» стартуют в Пудоже

13:20

Женщину жестко сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

13:00

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев: «Новая миграционная политика сделает города безопаснее»

12:47

В Карелии ликвидировали подпольную нарколабораторию

12:30

Карелия получит 350 миллионов рублей на создание нового технопарка

12:15

За семь минут: грабители вынесли из Лувра «бесценные драгоценности»

12:00

Два человека пострадали в ДТП на Комсомольском проспекте в Петрозаводске

11:40

Прионежская сетевая компания предупредила о возможных отключениях электроэнергии

11:30

Почти тонну некачественной продукции арестовали в карельских магазинах сети «Доброцен»

11:20

Артур Парфенчиков разместил видео с открытия Лобановского моста

11:10

Семья из Карелии победила во всероссийском конкурсе «Семья года»

11:00

Троллейбус №6 возобновил работу в Петрозаводске

10:50

Стало известно, куда уехал бывший замглавы по внутренней политике Карелии Игорь Корсаков

10:35

Два человека пострадали при съезде в кювет в Сортавальском районе

10:00

Двух жителей Карелии обманули при покупках в интернете

09:30

В городе Сортавала появился парк миниатюр с историческими домами

09:00

Вандалы подожгли качели на детской площадке в Питкяранте

08:40

Останки погибших бойцов подняли поисковики на западе Карелии

08:00

Боксер из Карелии подтвердил титул двукратного чемпиона мира

07:40

Шествие кабанов на границе Карелии запечатлела фотоловушка

07:20

Иномарка вылетела в кювет в Приладожье Карелии

07:00

Ярчайшая комета года максимально сблизится с Землей

06:40

Специалисты назвали максимально полезную и недооцененную кашу

00:10
Уникальная база данных о воинах Карельского фронта передана в Национальный архив Карелии
Сегодня 22:00 Общество
Поделиться

В Карелии состоялось знаковое событие, направленное на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.

фото: © Лариса Подсадник

В рамках VIII Международной научно-практической конференции «Архивы и генеалогия» была торжественно передана уникальная база данных «Назовём поимённо военнослужащих Северного (Карельского) фронтов 1941–1944 годов, погибших и пропавших без вести на территории Республики Карелия». Об этом рассказала вице-премьер карельского правительства Лариса Подсадник.

Цифровой ресурс, содержащий сведения о более чем 200 тысячах защитников Отечества, был передан Советом ветеранов войны и труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Республики Карелия на вечное хранение в Национальный архив региона. Соответствующее соглашение было подписано сторонами в ходе мероприятия.

Создание и передача базы данных были охарактеризованы участниками церемонии как акт исторической справедливости и долг перед поколением победителей. Это событие имеет огромное значение для тысяч семей, чьи родные не вернулись с полей сражений на территории Карелии.

Национальный архив Республики Карелия, ведущий системную работу по сохранению документального наследия войны, теперь станет официальным хранителем этого фундаментального ресурса. База данных станет мощным инструментом для исследователей, архивистов и родственников погибших солдат, позволяя восстанавливать и уточнять судьбы защитников Отечества.

Ранее мы рассказывали, что Музей Карельского фронта в Беломорске получил новое оборудование.

 
Обсудить (0) в ленту
Сегодня, 22:20 Хроника дня
Чужой автомобиль, деньги, два выстрела: новые подробности жестокого убийства в Петрозаводске
Сегодня, 20:40 Политика
В Карелии отозвана заявка на создание рыбоводного участка на реке Кемь
Сегодня, 19:52 Экономика
Гражданин Узбекистана погиб во время ремонта крыши в Кеми
Сегодня, 18:55 Происшествия
Вадим Яковлев
предприниматель
«Единственное, что мы можем оставить после себя, это память»
Предприниматель из Кондопоги о том, почему решил заняться необычным благоустройством карельских поселков.

подробнее

