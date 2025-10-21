Уникальная база данных о воинах Карельского фронта передана в Национальный архив Карелии

В Карелии состоялось знаковое событие, направленное на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.

В рамках VIII Международной научно-практической конференции «Архивы и генеалогия» была торжественно передана уникальная база данных «Назовём поимённо военнослужащих Северного (Карельского) фронтов 1941–1944 годов, погибших и пропавших без вести на территории Республики Карелия». Об этом рассказала вице-премьер карельского правительства Лариса Подсадник.

Цифровой ресурс, содержащий сведения о более чем 200 тысячах защитников Отечества, был передан Советом ветеранов войны и труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Республики Карелия на вечное хранение в Национальный архив региона. Соответствующее соглашение было подписано сторонами в ходе мероприятия.

Создание и передача базы данных были охарактеризованы участниками церемонии как акт исторической справедливости и долг перед поколением победителей. Это событие имеет огромное значение для тысяч семей, чьи родные не вернулись с полей сражений на территории Карелии.

Национальный архив Республики Карелия, ведущий системную работу по сохранению документального наследия войны, теперь станет официальным хранителем этого фундаментального ресурса. База данных станет мощным инструментом для исследователей, архивистов и родственников погибших солдат, позволяя восстанавливать и уточнять судьбы защитников Отечества.

