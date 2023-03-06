Уникальное природное явление «поймала» фотограф из Петрозаводска (ФОТО)

Над столицей Карелии два светила встретились на небе, и появилось лунное гало.

Петрозаводский фотограф Арина Степенная выложила на своей странице в соцсети фотографии лунного гало, сделанные ею в светлое время суток.

«Потрясающее природное явление — лунное гало днем! Сегодня днем, когда солнце спряталось за облаками, появился круг луны, а вокруг нее — кольца, — написала автор фото. — Меня поразило близость двух светил на небе, буквально рядышком друг с другом, да и такое лунное гало потрясающее появилось.

Как призналась сама Арина, подобное фото, снятое 9 марта в Петрозаводске — первое в ее копилке.