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В Петрозаводске открылась выставка загадочного художника-сюрреалиста Рене Магриттаса

Новости. Культура
18:20, 27 Мая 2021
фото: © Рене Магритт

В Городском выставочном зале можно увидеть уникальное собрание литографий из частных европейских коллекций - работы бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта.

Городской выставочный зал приглашает петрозаводчан познакомиться с творчеством бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта — одного из самых загадочных мастеров 20 века. На выставке, организованной в сотрудничестве с петербургским «Арт Центром», будут представлены 50 уникальных цветных литографий автора, на протяжении нескольких лет собиравшихся из частных европейских коллекций.

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Выставка литографий откроется сегодня, 27 мая, и будет продолжаться месяц, до 27 июня. Зал работает ежедневно, кроме понедельника, с 12.00 до 19.00.

С более подробной информацией можно ознакомиться в паблике Городского выставочного зала.

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Комментарии

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театральный критик
2021-05-27 18:39:41
фукусятина какая-то агрекалчнутая
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