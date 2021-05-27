В Петрозаводске открылась выставка загадочного художника-сюрреалиста Рене Магриттаса

В Городском выставочном зале можно увидеть уникальное собрание литографий из частных европейских коллекций - работы бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта.

Городской выставочный зал приглашает петрозаводчан познакомиться с творчеством бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта — одного из самых загадочных мастеров 20 века. На выставке, организованной в сотрудничестве с петербургским «Арт Центром», будут представлены 50 уникальных цветных литографий автора, на протяжении нескольких лет собиравшихся из частных европейских коллекций.

Выставка литографий откроется сегодня, 27 мая, и будет продолжаться месяц, до 27 июня. Зал работает ежедневно, кроме понедельника, с 12.00 до 19.00.

С более подробной информацией можно ознакомиться в паблике Городского выставочного зала.