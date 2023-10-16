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Уникальную выставку искусства старинного старообрядческого центра из Карелии откроют в Петербурге

Новости. Культура
08:05, 17 Октября 2023
фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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В Эрмитаже 18 октября откроется выставка икон и других произведений искусства, созданных в старинной Выгореции.

Выставку художественного наследия староверов Поморья составят порядка двухсот произведений XVII–XIX веков, связанных с Выговской старообрядческой пустынью и отреставрированных в эрмитажных лабораториях. Большую часть экспонатов публике покажут впервые. Об этом пишет «Фонтанка».

Основой экспозиции станут более полусотни икон, созданных мастерами Выга. В музее отмечают, что объём эрмитажного собрания позволяет проследить эволюцию выговского иконописания, в том числе увидеть его «золотой век» — работы начала XVIII столетия, когда сформировался местный художественный стиль («поморский пошиб»). Также вы увидите рукописные книги, лубок, медное литьё, резьбу по дереву.

После раскола церкви в XVII веке и реформ патриарха Никона сторонники старой веры сочли правки священных текстов и богослужебных книг «латинской ересью» и начали селиться на окраинах Российского государства. Так в 1670-е годы староверы появились на побережье Белого моря. В 1694 году в лесах вдоль русла реки Выг (современная Карелия) старообрядцы-беспоповцы основали Выговское общежительство. Со временем Выгореция стала владеть рыбными, зверобойными и соляными промыслами на Белом море и карельских озёрах, староверы активно торговали с городами империи. Экономическому подъёму Выговской пустыни, как это обычно бывает, сопутствовал культурный: там сформировался особый графичный стиль иконописи с выразительными пейзажами, создавали и оформляли много рукописей.

На выставке в Манеже Малого Эрмитажа будут знаковые для Выгореции иконы и книги: трехфигурный Деисус 1730-х годов, снятый со Святых врат Выгорецкой обители, образ Богоматери Тихвинской, экземпляры «Поморских ответов» — полемического сочинения 1720-х, в котором Андрей и Семён Денисовы с братьями Петровыми доказывали истинность старой веры. Также на экспозиции будет лубок и меднолитая пластика, характерные для Выгореции.

Эрмитаж приводит слова Михаила Пиотровского о том, что после разгрома в 1855 году Выговской пустыни её искусство сохранилось благодаря собирателям и коллекционерам. Теперь его впервые представят публике, к выставке приурочено издание каталога, который подготовили сотрудники отдела истории русской культуры музея — он станет первой научной публикацией обширных материалов из фондов музея, связанных с наследием Выговской пустыни. Также выставку будет сопровождать фильм об истории Выгореции.

Выставка «Художественное наследие староверов Поморья в собрании Государственного Эрмитажа» пройдёт в Манеже Малого Эрмитажа с 18 октября 2023-го по 31 марта 2024 года. 12+

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