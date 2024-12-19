Уникальные консоли в карельском стиле украсят центр Петрозаводска

Инна Колыхматова уверена, что новые украшения подарят горожанам праздничное настроение.

«Получаю обращения о том, что в этом году мы забыли про украшение проспекта Ленина», — сообщила в личном профиле глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

«Конечно, это не так. Для новогоднего преображения главной улицы города мы подготовили сюрприз — новые уникальные консоли в карельском стиле», — поделилась градоначальница.

По ее словам, 23 декабря с утра начался их монтаж: 95 консолей установят на проспектах Ленина и Карла Маркса.

«Уверена, что новые украшения будут создавать настроение горожанам и покажут карельские традиции гостям, планирующим посетить Петрозаводск на каникулах», — добавила мэр карельской столицы.