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Уникальный для Карелии социально-культурный центр построят в Хийтола

Новости. Общество
12:23, 16 Июня 2025
фото: © Столица на Онего, эскизы: сайт правительства Карелии

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Строительные работы начнут уже в ближайшее время при поддержке федерального центра и регионального правительства.

В поселке Хийтола Лахденпохского района приступают к строительству социально-культурного центра. В нем будут располагаться дом культуры с библиотекой, детский сад на 80 мест и амбулатория. Подрядчик уже определен. По результатам конкурса им стала компания «Аврора». В администрации Лахденпохского района отметили, что эта подрядная организация сейчас работает на строительстве хирургического корпуса БСПМ в Петрозаводске и проявила себя положительно.

Для Карелии возведение такого многофункционального комплекса на селе — своего рода пилотный проект. Его построят по инициативе главы республики Артура Парфенчикова, которую поддержали в правительстве РФ. Объект включили в Федеральную целевую программу развития Карелии.

Директор Хийтольского культурно-досугового центра, депутат районного совета Наталия Таянчина считает, что это будет важный шаг для развития социальной инфраструктуры поселения.

В культурно-досуговом центре сегодня работают три творческих коллектива. Руководство вместе с активными жителями старается создавать условия, чтобы всем посетителям было комфортно. С 2019 года центр участвует в проектах ТОС «Успех», которые уже несколько раз побеждали в региональных конкурсах. За это время привели в порядок фасад здания, установили стационарную уличную сцену и площадку, отремонтировали зрительный зал, фойе, коридор и пожарные выходы.

«Это будет прекрасно, если мы сможем переехать в новые, просторные помещения. Под одной крышей с нами планируется разместить детский сад, что тоже очень хорошо. Мы проводим много мероприятий для детей и родителей, к нам приходят целыми семьями. Мамам и папам, бабушкам и дедушкам будет удобно вместе с детками посещать наши занятия, мастер-классы, игры, концерты. И, конечно, замечательно, что наши малыши смогут ходить в новый, светлый садик. А все жители — получать медицинскую помощь в современной амбулатории. Надеюсь, что подрядчик проведет работы качественно и в срок, и мы получим красивое и уютное здание, которое станет центром жизни всего поселения», — пояснила Наталия Таянчина.

Завершить строительство социально-культурного центра в Хийтола планируют в 2026 году.

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