Уникальный карельский минерал из Заонежья получил международную регистрацию

Международная минералогическая ассоциация зарегистрировала сульфопадмаит, который стал 15-м минералом, впервые обнаруженным на территории республики.
Научное сообщество официально признало новый минерал, открытый в Карелии, сообщает министр промышленности и торговли Республики Карелия Светлана Астахова. Минерал был найден на месторождении Средняя Падма в Заонежье. Он является сернистым аналогом редкого минерала падмаита, а его открытие подтверждает уникальность геологического строения региона. Образцы были добыты ещё в 1960-х годах во время разведки, но детальное изучение и идентификация завершились только сейчас.
Презентация находки состоялась еще в конце сентября на карельском международном форуме-выставке «Карелфорум-2025». О сульфопадмаите рассказал директор Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана, профессор МГУ Павел Плечов. Для международного научного сообщества учёные подготовили статью в журнал Mineralogical Magazine, которая в настоящее время проходит этап рецензирования.
Международная минералогическая ассоциация — международная организация, объединяющая национальные минералогические общества (более 38 стран) для развития науки о минералах, стандартизации терминов и номенклатуры, а также признания новых минералов через свои комиссии (прим. автора).
