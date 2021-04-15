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Уникальный питомник ездовых собак в Карелии раздает своих четверолапых друзей

Новости. Общество
07:15, 16 Апреля 2021
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Экокомплекс Husky Moa безвозмездно раздает собак в семьи.

«Готовы безвозмездно раздать часть из своих любимцев в семьи, начиная с совсем молодых (двухгодовалых) собачек и заканчивая ветеранами-старичками, прошедшими через многочисленные северные экспедиции», - сообщается в паблике питомника Husky Moa.

Авторы сообщения предлагают посмотреть фото и выбрать себе друга, а если если вам кто-то приглянулся и/или у вас есть вопросы, то можно обратиться в группу, а также по телефону базы – 89114204820.

Как объяснили в питомники. Они раздают собак не потому, что их не любят, а наоборот.

«Мы их любим, и поэтому желаем тем, кто по разным причинам (возраст, состояние здоровья, особенности характера и др.) не работает в упряжке, найти свою семью. Если их не заберут, они останутся у нас столько, сколько им будет нужно. Если найдется человек, готовый взять кого-то из хвостиков себе, то мы будем рады. Это не просто дворняжки, у каждого своя история. Мы ценим каждого из них», - объяснили в экокомплексе Husky Moa.

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Комментарии

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