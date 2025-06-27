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Уникальный поезд-музей Минобороны прибыл в Петрозаводск

Новости. Общество
17:20, 28 Июня 2025
фото: © пресс-служба правительства Карелии

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В Петрозаводск сегодня, 28 июня, в рамках акции Минобороны «Единство в памяти. Сила в подвиге!» прибыл агитационно-патриотический состав.

На железнодорожном вокзале его встретили глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, военнослужащие и сотрудники органов госбезопасности в войсках, представители общественных молодежных организаций, участники СВО, юнармейцы, жители и гости Карелии. Здесь состоялся торжественный митинг.

Все желающие стали участниками интерактивной программы, включающей демонстрацию трофейных образцов вооружения и военной техники, представленной в поезде, осмотрели экспозицию тематических вагонов и передвижных выставок.

В состав агитационного поезда входит 8 тематических вагонов. Среди них: «Невыученные уроки истории» — экспозиция об истории зарождения нацизма и фашизма в XX веке. В вагоне размещены трофейные предметы, собранные в ходе проведения СВО всеми группировками войск. В вагоне «Время героев выбрало нас» отражена преемственность поколений времен Великой Отечественной войны и наших современников. Вагон условно разделен на четыре тематические зоны, посвященные героям Великой Отечественной войны, героям специальной военной операции. Экспозиция «80 лет Великой Победе!» посвящена 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и демонстрацией рассекреченных документов «Без срока давности…». Также в составе поезда есть экспозиция «Молодежь России — наследники Великой Победы» с викторинами, комплексом интерактивных тренажеров и дискуссионной площадкой для проведения групповых мероприятий движения «Юнармия» и «Время первых». Четыре платформы наполнены образцами трофейной техники, захваченной российскими войсками в ходе проведения СВО.

Обращаясь к собравшимся, глава Карелии подчеркнул вклад республики и Петрозаводска в победные страницы истории страны.

— В знаковый для нас праздничный день 105-летия образования Карелии мы рады встрече поезда на форпосте России, в нашей республике. Сегодня и день города, который памятен для всех нас тем, что 28 июня советскими войсками и Онежской флотилией Петрозаводск был освобожден от немецко-фашистских и финских захватчиков, — сказал руководитель региона. — Испокон веков оружие, которое ковалось на петрозаводских заводах, несло победу нашей армии. Уверен, что поезд, демонстрирующий нашу силу, вновь станет символом нашей Победы!

Руководитель акции генерал — майор Игорь Шведов вручил медаль Министерства обороны Российской Федерации «За помощь и милосердие» ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Алексеевичу Королеву.

На церемонии в ряды юнармии, где уже состоят более 7 тысяч человек, Артур Парфенчиков принял 12 молодых жителей Карелии.

Напомним, одним из наиболее крупномасштабных проектов Минобороны России является агитационно-пропагандистская акция с использованием железнодорожного транспорта «Единство в памяти. Сила в подвиге!». Она начата 19 апреля на Киевском вокзале Москвы и пройдет через 61 субъект Российской Федерации с остановками агитационного поезда в 75 населенных пунктах. Целью работы поезда является формирование в обществе нетерпимости к проявлениям фашизма и неонацизма, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине.

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