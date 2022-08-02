Уникальный прибор положили на дороги Петрозаводска (ФОТО)

Качество дорог в столице Карелии проверили при помощи портативного измерителя коэффициента сцепления.

Госавтоинспекторы Петрозаводска использовали портативный измеритель коэффициента сцепления для определения качества дорожного покрытия. Об этом информирует ГИБДД карельской столицы.

С помощью этого прибора дорожные полицейские при участии представителей администрации Петрозаводска, подрядной организации АО «АБЗ-Дорстрой», представителя БУ РК «Дирекция по строительству Республики Карелия» проверили асфальто-бетонное покрытие на соответствие требованиям нормативно-правовых актов, действующих в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Результаты исследования инспекторов удовлетворили.

«На законченных в этом строительном сезоне объектах — улицах Лыжной, Фролова, Щебакова, Красной, Ф.Энгельса, Карельском проспекте — специалисты, удостоверились в надлежащем качестве дорожного покрытия. Полученные значения показаний прибора соответствуют требованиям, предусмотренным нормативным стандартом ГОСТ Р-50597 2017 года», — резюмировали в ГИБДД.

Ранее выяснилось, почему приборы не помогут понять причины зловония на улицах Петрозаводска.