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UnionPay ограничила снятие наличных за рубежом по российским картам

Новости. Общество
20:30, 29 Декабря 2022
фото: © Василий Батанов / РИА Новости

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Китайская платежная система UnionPay ввела лимит на снятие за рубежом наличных по картам российских банков.

Китайская платежная система UnionPay ввела лимит на снятие за рубежом наличных по ее картам, выпущенным российскими банками —эквивалент 50 тысяч юаней в день либо 500 тысяч юаней в год. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник на платежном рынке.

«UnionPay ввела лимит на снятие наличных за рубежом по картам российских банков. Лимит на снятие наличных за рубежом — 50 тысяч юаней в день либо 500 тысяч юаней в год (или эквивалент этой суммы в другой валюте) на каждую карту», — сказал собеседник агентства.

Сейчас карты этой системы, согласно ее русскоязычному сайту, выпускают несколько российских банков: «Русский стандарт», «МТС банк», РСХБ, Газпромбанк, «Солидарность», «Санкт-Петербург», ВБРР, Примсоцбанк, «Приморье», «Зенит» и «Почта банк».

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