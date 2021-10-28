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Универсальная ярмарка пройдет в ноябре в Петрозаводске

Новости. Общество
10:00, 28 Октября 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего», архив

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Власти Петрозаводска приглашают продавцов из Карелии и других регионов страны принять участие в ярмарке, которая откроется 18 ноября.

По сообщению администрации города, с 18 по 21 ноября в столице Карелии состоится универсальная ярмарка. Администрация приглашает всех желающих представить товары собственного производства. Комитет экономического развития уже начал принимать заявки от предполагаемых участников. Развернуть торговлю предлагают не только представителям Карелии, но и других субъектов России.

Представить свои продовольственные и непродовольственные товары на Ярмарочной площади (в районе пересечения Инженерной улицы и Октябрьского проспекта) могут сельхозпредприятия, предприятия оптовой торговли, индивидуальные предприниматели, юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством.

Заявки принимаются на электронную почту: anastasiya.voznesenskaya@petrozavodsk-mo.ru. Телефон для справок: 71-36-79.

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