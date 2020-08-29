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Университет Петрозаводска объявляет дополнительный набор студентов

Новости. Общество
10:35, 30 Августа 2020
фото: © сайт ПетрГУ/petrsu.ru
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У абитуриентов появилась вторая возможность поступить в ВУЗ, сообщили в пресс-службе ПетрГУ.

Согласно порядку приема студентов этого года ПетрГУ объявляет дополнительный набор студентов на свободные места, оставшиеся после зачисления абитуриентов в основные сроки приемной кампании.

Список направлений подготовки и количество свободных мест можно посмотреть здесь.

Абитуриент может подать документы для поступления через Личный кабинет абитуриента (https://abit.petrsu.ru) или по электронной почте priem@petrsu.ru. Документы принимаются до 7 сентября включительно.

По всем вопросам обращаться по телефону 8 (814-2) 71-10-30, 71-32-74 или на горячую линию.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-08-30 11:49:47
Не надо учить студентов для Финляндии и Прибалтики.
Off
2020-08-30 10:47:05
В Национальном рейтинге университетов у ПетрГУ 1 место среди опорных университетов России, 5 место среди вузов Северо-Западного федерального округа, 28 место среди всех вузов России.
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