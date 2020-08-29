Университет Петрозаводска объявляет дополнительный набор студентов

У абитуриентов появилась вторая возможность поступить в ВУЗ, сообщили в пресс-службе ПетрГУ.

Согласно порядку приема студентов этого года ПетрГУ объявляет дополнительный набор студентов на свободные места, оставшиеся после зачисления абитуриентов в основные сроки приемной кампании.



Список направлений подготовки и количество свободных мест можно посмотреть здесь.

Абитуриент может подать документы для поступления через Личный кабинет абитуриента (https://abit.petrsu.ru) или по электронной почте priem@petrsu.ru. Документы принимаются до 7 сентября включительно.

По всем вопросам обращаться по телефону 8 (814-2) 71-10-30, 71-32-74 или на горячую линию.