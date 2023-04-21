Университет Петрозаводска попал в топ-20 экономических вузов России по уровню зарплат выпускников

Согласно опубликованному рейтингу, зарплаты выпускников ПетрГУ, работающих в сфере экономики и финансов, выросли на 5 тысяч рублей.

В рейтинге российских вузов по уровню зарплат выпускников 2017–2022 годов, работающих в сфере экономики и финансов, Петрозаводский университет занял 20-е место, сообщил портал по поиску работы SuperJob 19 июня 2023 года.

Нашему учебному заведению удалось сохранить позицию прошлого года. Средние зарплаты выпускников университета в отраслях экономики и финансов за год выросли на 5 тысяч рублей и сегодня составляют в среднем 65 тысяч рублей в месяц. Доля тех, кто остался в городе после обучения, равна 89%, а средний балл на ЕГЭ в 2022-м у абитуриентов при поступлении составил 68 баллов.

Самый высокий прирост зарплат оказался у выпускников МГИМО и Финансового университета при Правительстве РФ (+15 тысяч рублей за год). На второй строке — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (+10 тысяч рублей за год). Третье место сохранил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (+10 тысяч рублей за год).