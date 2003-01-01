Университетскую улицу в Петрозаводске отремонтируют

Власти Карелии приняли решение о ремонте Университетской улицы в Петрозаводске.
На проезжей части уложат долгожданный асфальт, появится и освещенная пешеходная дорожка. Об этом сообщил вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов в своем телеграм-канале.
— С главой Петрозаводска Инной Колыхматовой приняли решение отремонтировать улицу Университетскую в комплексе: не только заасфальтировать проезжую часть, но и сделать освещённую пешеходную дорожку. Безопасность превыше всего. Если сделать только дорожное полотно, вырастет скорость движения, и опасность для пешеходов, следующих по обочине, только увеличится, — пояснил чиновник.
Укладку асфальта запланируют на 2026 год, уточнил Виктор Россыпнов. Министерство транспорта Карелии и Администрация города предусмотрят лимиты на этот объект в приоритетном порядке и подготовят решение по устройству пешеходной дорожки.
О необходимости ремонтных работ не раз писали жители Университетского городска.