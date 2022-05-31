Упавшее бревно убило рабочего на пилораме в Карелии

В Медвежьегорском районе возбуждено уголовное дело после трагического происшествия на производстве.
Медвежьегорские следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом информирует Следком.
По данным следствия, в апреле в ходе разгрузки круглых лесоматериалов при помощи манипулятора на площадке пилорамы, расположенной в Медвежьегорском районе, произошло падение бревна, в результате погиб рабочий.
Следователи устанавливают обстоятельства. Расследование уголовного дела продолжается.
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