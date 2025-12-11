Упавшее на дорогу дерево стало причиной аварии с детьми в Заонежье

Стали известны подробности аварии, в которой пострадала девятилетняя девочка.
Вчера, 11 декабря в 17:45 на автодороге Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа (31 км) в результате ДТП опрокинулся Ford Focus. Как мы сообщали, в авто ехали четыре человека, включая двоих детей. Сообщалось, что одного ребенка увезли в больницу в Медвежьегорск.
По уточненным данным полиции, за рулем находилась 31-летняя жительница Петрозаводска. Причиной аварии стало упавшее дерево. При объезде дерева женщина допустила съезд с проезжей части дороги в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.
Женщина двигалась в темное время суток по неосвещенному участку дороги.
Телесные повреждения в ДТП получила 9-летняя пассажирка, ей оказана медицинская помощь на месте. Информация о госпитализации в ГАИ не подтверждается.