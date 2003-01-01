Упавшей в канаву пенсионерке выплатят 250 тыс. рублей

Она получила тяжкий вред здоровью.
В июле 2024 года на пересечении улиц Строительной и Банковской в Беломорске женщина упала в канаву с водопропускной трубой из-за обвала грунта и получила тяжкий вред здоровью. Прокуратура Беломорского района провела проверку по обращению местной жительницы.
В защиту ее прав прокуратура подала в суд иск к КУ РК «Управление автомобильных дорог Республики Карелия» и подрядчику, ответственному за содержание дороги.
Суд удовлетворил требования, обязав ответчиков выплатить пенсионерке 250 тыс. руб. компенсации морального вреда. Прокуратура проконтролирует исполнение решения.