Упавшие металлические конструкции покалечили рабочего на стройплощадке в Карелии

В Карелии на стройплощадке произошел несчастный случай, в результате которого машинист получил тяжелую травму, сообщили в Госинспекции труда Карелии.
Государственная инспекция труда в Карелии провела расследование тяжелого несчастного случая, который произошел с машинистом 5 разряда ООО «Строй Транс Карелия».
Так, 22 февраля на строительной площадке произошло обрушение металлических конструкций на машиниста 5 разряда ООО «Строй Транс Карелия».
В результате работник получил травму, которая была квалифицирована как тяжелая.
По результатам расследования Государственной инспекцией труда установлены причины и обстоятельства данного несчастного случая.
Материалы расследования направлены в прокуратуру для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц.
Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.
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