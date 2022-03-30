Упавшие металлические конструкции покалечили рабочего на стройплощадке в Карелии

В Карелии на стройплощадке произошел несчастный случай, в результате которого машинист получил тяжелую травму, сообщили в Госинспекции труда Карелии.

Государственная инспекция труда в Карелии провела расследование тяжелого несчастного случая, который произошел с машинистом 5 разряда ООО «Строй Транс Карелия».

Так, 22 февраля на строительной площадке произошло обрушение металлических конструкций на машиниста 5 разряда ООО «Строй Транс Карелия».

В результате работник получил травму, которая была квалифицирована как тяжелая.

По результатам расследования Государственной инспекцией труда установлены причины и обстоятельства данного несчастного случая.

Материалы расследования направлены в прокуратуру для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц.

Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.