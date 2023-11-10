Упавший экскаватор раздавил работника карьера в Прионежье

В карьер Большая Уя упал экскаватор и насмерть раздавил мужчину.
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков получил срочное сообщение от коллег из территориального центра медицины катастроф.
В Прионежском районе произошла трагедия. В карьер Большая Уя упал экскаватор, написал министр в своем телеграм-канале.
Мужчина 1976 года рождения умер до прибытия бригады скорой помощи. Обнаружен труп с признаками утопления. Причина трагедии устанавливается.
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