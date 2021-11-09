Упавший с легковушки груз проскользил по оживленному перекрестку Петрозаводска (ВИДЕО)

Автолюбитель потерял груз, проезжая перекресток Первомайского и Шотмана в Петрозаводске.

Камеры видеонаблюдения компаний «Сампо» и «Ситилинк» зафиксировали падение груза с автомобиля на перекрестке проспекта Первомайский и улицы Шотмана. Ролик появился в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Инцидент произошел сегодня. 9 ноября, в 9.47 утра. Видно, как легковой автомобиль с прицепом проезжает перекресток с Первомайского проспекта на улицу Шотмана по направлению к железнодорожному вокзалу — в этот момент с прицепа падает предмет, похожий на коробку. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, ранее попал на скамью подсудимых житель Карелии, который на машине с заглушенным двигателем переехал своих друзей и отправился спать.