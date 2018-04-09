Упавший с восьмого этажа в Петрозаводске ребенок идет на поправку

Восьмилетний мальчик, который на прошлой неделе упал с 8-го этажа дома в Петрозаводске, идет на поправку, сообщили в Минздраве Карелии.

"Мальчик лечится в отделении. Состояние стабильное. Идет на поправку", - рассказали в региональном министерстве здравоохранения "Столице на Онего".

Напомним, вечером 4 апреля из окна квартиры, расположенной на 8-м этаже многоквартирного дома в карельской столице, выпал восьмилетний ребенок. По информации республиканского СУ СК, который проводит проверку по факту случившегося, мальчик находился дома один.

После случившегося ребенка отвезли в Детскую республиканскую больницу. Сначала ребенок находился в реанимации, но позднее был переведен в травматологическое отделение. Медики говорят, что мальчик родился в рубашке.