Упавший в Карелии истребитель выполнял учебное задание

В Минобороны России подтвердили информацию о крушении военного самолёта в Карелии.

Истребитель Су-30, потерпевший крушение на территории Карелии, выполнял плановый учебно-тренировочный полёт, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

Трагедия произошла сегодня, 13 ноября, около 19:00. Борт упал в безлюдном районе, полёт выполнялся без боекомплекта.

В ведомстве также подтвердили гибель экипажа воздушного судна.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что на территории лесного массива вблизи аэропорта «Петрозаводск» потерпел крушение военный самолёт. Глава республики Артур Парфенчиков пообещал проверить информацию об инциденте. На место трагедии уже выехали представители экстренных служб.

Как рассказал председатель Госкомитета Карелии по безопасности населения Олег Поляков, никто из местных жителей не пострадал.