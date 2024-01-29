«Упитанность и экстерьер соответствуют породе», — Россельхознадзор проверил условия содержания собак в вотчине Талвиукко

В вотчине Талвиукко не выявили нарушений содержания собак.
В январе в Россельхознадзор Карелии поступила информация о нарушениях при содержании собак в вотчине карельского деда мороза Талвиукко.
Госинспекторы отдела ветеринарного надзора выехали на место и провели обследование.
Надзорное ведомство установило, что собаки активные, упитанность и экстерьер соответствуют породе. В местах содержания собак продуктов жизнедеятельности животных не обнаружено, сообщили в источнике.
По информации республиканского центра ветеринарии и консультирования, собакам сделаны прививки против бешенства, чумы плотоядных, парвовирусного энтерита, гепатита, аденовироза и лептоспироза.
Таким образом, указанных в поступившей информации нарушений выявлено не было, отметили в Россельхознадзоре.
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