«Упитанность и экстерьер соответствуют породе», — Россельхознадзор проверил условия содержания собак в вотчине Талвиукко

В вотчине Талвиукко не выявили нарушений содержания собак.

В январе в Россельхознадзор Карелии поступила информация о нарушениях при содержании собак в вотчине карельского деда мороза Талвиукко.

Госинспекторы отдела ветеринарного надзора выехали на место и провели обследование.

Надзорное ведомство установило, что собаки активные, упитанность и экстерьер соответствуют породе. В местах содержания собак продуктов жизнедеятельности животных не обнаружено, сообщили в источнике.

По информации республиканского центра ветеринарии и консультирования, собакам сделаны прививки против бешенства, чумы плотоядных, парвовирусного энтерита, гепатита, аденовироза и лептоспироза.

Таким образом, указанных в поступившей информации нарушений выявлено не было, отметили в Россельхознадзоре.