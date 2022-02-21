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Уполномоченный по правам человека в Карелии призывает помочь «соотечественникам из ДНР и ЛНР»

Новости. Общество
14:38, 23 Февраля 2022
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Омбудсмен Лариса Бойченко предлагает жителям республики принять участие в сборе гуманитарной помощи для беженцев с Донбаса.

«В свете последних событий, в нашей стране разворачиваются пункты приёма гуманитарной помощи и центры временного размещения прибывших из ЛНР и ДНР. Нашим соотечественникам, оказавшимся, в беде, нужно наше участие. Давайте им поможем всем миром», - пишет уполномоченный по правам человека в Карелии на своей странице в соцсети.

Лариса Бойченко напомнила, что в Петрозаводске уже открылся пункт для сбора гуманитарной помощи на улице Дзержинского, 3 (первый этаж, кабинет №67). Он работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. В пункте сбора принимают: пластиковую одноразовую посуду; товары по уходу за детьми; постельные принадлежности; средства личной гигиены; бытовую химию; детские канцелярские принадлежности; средства индивидуальной защиты; продукты питания с длительным сроком хранения и действительным сроком годности. Все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми и в цельной упаковке с этикетками.

«Как Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия, считаю, что мы можем и должны протянуть руку помощи жителям ДНР и ЛНР! Мы поможем, и Мир станет лучше», - пишет Бойченко.

Ранее власти Карелии определили места размещения беженцев с Донбасса.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Злющий нищий пенсионер
2022-02-23 15:49:55
Вы за какую работу огромные деньги получаете? В отличии от нас,нищих,вот и сбрасывайтесь, взяточников привлеките,откатчиков, Вам , наверняка, они известны....,а когда от пенсии,после оплаты
ЖКХ остается 6-7 тысяч на месяц, минус ещё на лекарства, то извините...
Teaтральный критик
2022-02-23 15:35:35
Насчет пластиковой одноразовой посуды она погорячилась.
Гость
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