Уполномоченный по правам человека в Карелии призывает помочь «соотечественникам из ДНР и ЛНР»

Омбудсмен Лариса Бойченко предлагает жителям республики принять участие в сборе гуманитарной помощи для беженцев с Донбаса.

«В свете последних событий, в нашей стране разворачиваются пункты приёма гуманитарной помощи и центры временного размещения прибывших из ЛНР и ДНР. Нашим соотечественникам, оказавшимся, в беде, нужно наше участие. Давайте им поможем всем миром», - пишет уполномоченный по правам человека в Карелии на своей странице в соцсети.

Лариса Бойченко напомнила, что в Петрозаводске уже открылся пункт для сбора гуманитарной помощи на улице Дзержинского, 3 (первый этаж, кабинет №67). Он работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. В пункте сбора принимают: пластиковую одноразовую посуду; товары по уходу за детьми; постельные принадлежности; средства личной гигиены; бытовую химию; детские канцелярские принадлежности; средства индивидуальной защиты; продукты питания с длительным сроком хранения и действительным сроком годности. Все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми и в цельной упаковке с этикетками.

«Как Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия, считаю, что мы можем и должны протянуть руку помощи жителям ДНР и ЛНР! Мы поможем, и Мир станет лучше», - пишет Бойченко.

Ранее власти Карелии определили места размещения беженцев с Донбасса.