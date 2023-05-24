Уполномоченный по правам ребенка в Карелии поможет детям Африки

Перед детскими омбудсменами в регионах поставили задачу поддерживать международные гуманитарные проекты с африканскими странами.

Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев принял участие в Круглом столе ««Россия – Африка: гуманитарное сотрудничество в интересах детей и семей». Встреча состоялась в Общественной палате России по инициативе российского Уполномоченного по правам ребенка, а Сараев был приглашен на совещание специально, чтобы рассказать, что можно сделать в рамках этого сотрудничества. Детский омбудсмен Карелии имеет обширный опыт международного сотрудничества в плане защиты семьи и детства. В том числе и в кризисных ситуациях.

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