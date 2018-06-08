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Новости. Общество
18:00, 08 Июня 2018
фото: Торговый дом "Кремлевский"

Управделами президента выпустило мороженое "Выбор Кремля"

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Мороженое "Выбор Кремля" предприятия управления делами президента РФ появилось в открытой продаже, его можно приобрести в Госдуме, Совете Федерации и на Красной площади, а также в регионах.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря управделами Елену Крылову.

По ее словам, существует несколько видов мороженого: пломбир с вишневым вареньем, крем-брюле, классический пломбир, шоколадный пломбир, эскимо.

"Мороженое можно приобрести в российских регионах, комбинате питания "Кремлевский", в точках продаж в Совете Федерации, Государственной думе", — сказала Крылова.

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Комментарии

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Изя
2018-06-08 20:05:34
Больше то нечего делать а администрации президента . Уже и жрут отдельно от народа .
goo
2018-06-08 19:51:09
Представил, если бы администрация президента США торговала пирогами в сенате.
zanoza
2018-06-08 18:48:32
Похоже таким образом дан старт подъёму экономики страны :)
Гость
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