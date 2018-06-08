Управделами президента выпустило мороженое "Выбор Кремля"

Мороженое "Выбор Кремля" предприятия управления делами президента РФ появилось в открытой продаже, его можно приобрести в Госдуме, Совете Федерации и на Красной площади, а также в регионах.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря управделами Елену Крылову.

По ее словам, существует несколько видов мороженого: пломбир с вишневым вареньем, крем-брюле, классический пломбир, шоколадный пломбир, эскимо.

"Мороженое можно приобрести в российских регионах, комбинате питания "Кремлевский", в точках продаж в Совете Федерации, Государственной думе", — сказала Крылова.