Управделами президента выпустило мороженое "Выбор Кремля"

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Мороженое "Выбор Кремля" предприятия управления делами президента РФ появилось в открытой продаже, его можно приобрести в Госдуме, Совете Федерации и на Красной площади, а также в регионах.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря управделами Елену Крылову.
По ее словам, существует несколько видов мороженого: пломбир с вишневым вареньем, крем-брюле, классический пломбир, шоколадный пломбир, эскимо.
"Мороженое можно приобрести в российских регионах, комбинате питания "Кремлевский", в точках продаж в Совете Федерации, Государственной думе", — сказала Крылова.
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