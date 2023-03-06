Управдор Карелии разместил заказ на ремонт 14 км дороги за 252 миллиона рублей

Прием заявок на участие в электронном аукционе заканчивается 15 марта.

Управление автомобильных дорог Карелии разместило два новых заказа по ремонту дорог.

В частности, больше 38 миллионов рублей планируется потратить на освещение дорог в поселке Гирвас. Сами фонари должны быть установлены до 20 августа, а пуско-наладочные работы проведены до 1 сентября.

Еще один контракт предполагается заключить на 252 миллиона рублей. На ремонт какой дороги пойдет значительная сумма из бюджета, знает проект «Жизнь и кошелек».