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Управление дороги «Кола» предупредило о ремонте мостов в районах Карелии

Новости. Общество
18:00, 17 Марта 2022
фото: © Упродор «Кола»

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Продолжается ремонт мостов через реки Немина, Куржа и Лукдожма в Карелии, сообщило Упрдор «Кола».

Начат ремонт моста через реку Западная Лица на трассе «Кола» в Мурманской области. Проектом предусмотрен ремонт опор моста, окраска балок пролетного строения, замена элементов мостового полотна, перильных и барьерных ограждений, гидроизоляция конструкций. Также будет выполнено укрепление конусов насыпей габионными конструкциями, обновление системы сбора сточных вод и локальных очистных сооружений.

Длина моста через Западную Лицу — 106 метров. Нынешнее сооружение возведено в 1962 году, в 1999 году специалисты заменили железобетонные балки пролетного строения моста на металлические.

Упродор «Кола» напомнило, что продолжается ремонт мостов через реки Немина, Куржа и Лукдожма на автодороге А-119 («Вологда — Медвежьегорск — автомобильная дорога Р-21 «Кола») в Карелии. Также в Карелии обновляются переправы через реки Кевятюшоя (капитальный ремонт) и Мегрега (ремонт) — оба в составе трассы «Кола».

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