Управление труда Карелии: На каких предприятиях нужны работники и сколько им обещают платить

Промышленные предприятия, учреждения здравоохранения, социальной и образовательной сферы Карелии заявили о наличии вакансий в службу занятости республики.

Об этом сообщили в региональном Управлении труда и занятости.

Например, Сегежский ЦБК готов принять электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей-ремонтников, машинистов бумагоделательной машины. Средняя зарплата составляет 45,3 тыс. руб.

Нужны специалисты в ООО «Автодороги-Питкяранта» и АО «ПСК». Требуются электромонтеры, слесари-ремонтники, дорожные рабочие, машинисты дорожно-транспортных машин, водители, инженеры, техники, водители, инженеры. Средняя зарплата — 30,5 тыс. рублей и выше.

ООО «Карелприродресурс» ждет водителей автомобиля, дробильщиков, электрослесарей на зарплату, в среднем, 38,4 тыс. рублей.

По данным Управления, спрос на специалистов в разных областях, особенно в промышленности, в 2 раза превышает предложение.