Управление труда Карелии напомнило о длинной рабочей неделе

Жителям России предстоит шестидневная рабочая неделя.
В конце октября жителям России предстоит шестидневная рабочая неделя — с 28 октября по 2 ноября, напомнили в паблике Управления
Выходные выпадают на 3 и 4 ноября. Вся страна примет участие в торжествах по случаю Дня народного единства.
Длинная неделя связана с переносом выходного с субботы на 30 апреля, что позволило насладиться отдыхом с 28 апреля по 1 мая.
В субботу, 2 ноября, рабочий день будет сокращенным.
Нерабочим днем станет 31 декабря 2024 года, так как новогодние каникулы начнутся 29 декабря и продлятся до 8 января.
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