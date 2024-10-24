Управление труда Карелии напомнило о длинной рабочей неделе

Жителям России предстоит шестидневная рабочая неделя.

В конце октября жителям России предстоит шестидневная рабочая неделя — с 28 октября по 2 ноября, напомнили в паблике Управления труда и занятости Карелии.



Выходные выпадают на 3 и 4 ноября. Вся страна примет участие в торжествах по случаю Дня народного единства.



Длинная неделя связана с переносом выходного с субботы на 30 апреля, что позволило насладиться отдыхом с 28 апреля по 1 мая.

В субботу, 2 ноября, рабочий день будет сокращенным.



Нерабочим днем станет 31 декабря 2024 года, так как новогодние каникулы начнутся 29 декабря и продлятся до 8 января.