Управление труда Карелии объяснило, как удалось ввести «из тени» более 40 работников предприятий

Обращения в контрольно-надзорные органы и разъяснительные беседы с работодателями помогли легализовать 42 работников предприятий Карелии, которые получали «серую» зарплату.

Об этом сообщили в Управлении труда и занятости республики, комментируя результаты работы по борьбе с неформальной занятостью с начала 2022 года.

«С начала года специалистами Агентств занятости населения проведены беседы с 207 гражданами и 80 работодателями о негативных последствиях получения зарплаты «в конверте». В контрольно-надзорные органы направлено 7 обращений по вопросам легализации занятости. В результате 42 человека выведены «из тени»: с 10 из них заключены трудовые договоры, а 32 человека зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей либо самозанятых в сфере торговли, ремонтных и строительных и иных услуг, — пояснили в Управлении.

В каждом муниципальном районе и городском округе работают комиссии по противодействию теневой занятости, куда приглашают представителей работодателей, имеющих признаки неформальной занятости. С мая на комиссии планируют приглашать граждан, не оформляющих трудовые отношения и получающих социальные пособия мошенническим путем.

Республиканской программой оздоровления финансов бюджетный эффект от проведения мероприятий, направленных на легализацию теневых форм оплаты труда, на 2022 год оценивается в размере 38,4 млн рублей.