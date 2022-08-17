Управление труда Карелии объяснило, почему работники уходят в отпуска без сохранения зарплаты

Выход в отпуска без сохранения зарплаты наблюдается в Карелии ежегодно – это происходит по инициативе самих работников.

Такие разъяснения дали в Управлении труда и занятости республики.

«По инициативе работодателей на сегодняшний день всего 5 человек находятся в отпуске без сохранения зарплаты, а в течение квартала выходили в такой отпуск по личному заявлению 8467 человек. Такова тенденция каждого года, когда работники на летний период решают взять отпуск для семейного отдыха, и чтобы провести время с детьми», — говорится в сообщении Управления.

Ранее Карелиястат опубликовал данные, согласно которым количество жителей Карелии, вышедших в отпуск без сохранения зарплаты во втором квартале 2022 года выросло на 17,8% по сравнению с первым кварталом.