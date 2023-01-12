Управление труда Карелии разъяснило последствия роста прожиточного минимума

Увеличение прожиточного минимума в Карелии с 1 января повлияет на размер социальных выплат.

Об этом сообщили в Управлении труда и занятости республики.

«Размер прожиточного минимума используется при оценке нуждаемости и влияет на размер соцвыплат. Рост прожиточного минимума увеличивает размеры выплат для семей с детьми, социального контракта, федеральной и региональной социальных доплат к пенсии и других мер социальной поддержки», — пояснили в ведомстве.

С 1 января прожиточный минимум в Карелии вырос в среднем на 7,6% и достиг 17877 рублей на душу населения. Отдельно установлены суммы для трудоспособного населения, пенсионеров и детей. В северных районах республики они больше: на душу населения — 18950 рублей, для трудоспособного населения — 20655 рублей, для пенсионеров — 16297 рублей, для детей — 18382 рубля.