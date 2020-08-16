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Управляющая компания "КСМ-Комфорт" отмечает сегодня свой день рождения

Новости. Экономика
08:45, 17 Августа 2020
фото: © КСМ
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В сфере ЖКХ компания работает 22 года.

Среди управляющих компаний Петрозаводска таких "старожилов" единицы. А в данном случае, возраст имеет значение. В управлении компании более 80-ти жилых домов, среди которых и новостройки, и "зрелый" жилой фонд.

"Мы радуемся каждому доброму слову и положительному отзыву в наш адрес, – делится заместитель управляющего Наталья Лонина. – Хвалить ЖКХ у нас традиционно не принято, тем ценнее, что слова благодарности в свой адрес мы слышим всё чаще. Это лучший показатель качества нашей работы. Ведь мало кто знает, с какими трудностями сталкиваются работники жилищно-коммунального хозяйства каждый день, чтобы людям жилось комфортно и беззаботно в своих домах. Пользуясь случаем, хочу поздравить своих коллег – работников "КСМ-Комфорт" – с днём рождения компании. Спасибо вам за работу. Все изменения, которые произошли в нашей управляющей компании за последний год, приносят свои плоды. Мы стали по-настоящему сильной, дружной, профессиональной командой. Это чувствуем мы сами и, главное, это видят наши клиенты".

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