Управляющая компания в Карелии выставила незаконные квитанции об оплате ЖКУ

Управляющая компания в Надвоицах взимала с граждан превышенную плату за коммунальные услуги, сообщили в прокуратуре Карелии.

Основанием для проверки послужили жалобы жителей поселка на то, что одна из местных управляющих организаций в конце года в двух многоквартирных домах в несколько раз увеличила плату за общедомовые нужды по электроснабжению в связи с изменением площади общего имущества дома.

Выяснилось, что управляющая компания к площади общего имущества дополнительно отнесла площади подвалов и чердаков, не обозначенные в техническом паспорте на дом. При этом, как показала проверка, в некоторых помещениях электрические сети отсутствовали, а расчет дополнительной площади произведен без выхода и обследования ряда помещений.

Прокуратура Сегежского района по данному факту внесла руководителю управляющей организации представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.