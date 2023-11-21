Управляющая компания в Карелии взыскала деньги с жильцов за услуги, которых не оказывала

Надзорный орган установил, что в декабре прошлого года управляющая компания в судебном порядке взыскала с собственников многоквартирного дома в Медвежьегорске задолженность за содержание общедомового имущества с мая 2021 года по ноябрь 2022 года. При этом услуги организация фактически не оказывала, а в суд предоставила документы, якобы подтверждающие оплату работ.

В связи с этим прокуратура района направила в Следком Карелии материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании.

В ноябре текущего года было возбуждено уголовное дело о фальсификация доказательств.

Расследование находится под контролем надзорного ведомства, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.