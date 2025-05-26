Управляющие компании обязали отчитываться о работе перед жильцами

Ежегодно УК будут предоставлять собственникам квартир отчеты.

Президент России Владимир Путин 7 июня подписал закон, который обязывает управляющие компании, ТСЖ и ЖСК ежегодно отчитываться перед жильцами о проделанной работе. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года, а отчеты о деятельности УК начнут предоставлять в первом квартале 2026 года.

Согласно документу, все управляющие организации должны будут публиковать подробные отчеты о проделанной работе за год. Документы разместят в государственной информационной системе ЖКХ или региональных аналогах, чтобы каждый собственник мог с ними ознакомиться.

Перечень обязательных сведений, которые должны содержать ежегодные отчеты управляющих компаний перед жильцами, определит Минстрой России.

Закон также вносит изменения в правила перепланировки жилья. Теперь при подаче документов нужно будет подтверждать уплату госпошлины и уведомлять о завершении работ.