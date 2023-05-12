Управляющие компании Петрозаводска плохо справляются с содержанием подъездов

В мэрии Петрозаводска нашли нарушения, связанные с содержанием и ремонтом подъездов.

За прошлую неделю сотрудники муниципальной «Службы заказчика» проверили работу управляющих компаний и ТСЖ в 140 домах.



Специалисты нашли 44 нарушения. Более половины из них связаны с ремонтом подъездов. В том числе, чиновники обратили внимание на открытые или разбитые окна, поврежденные входные двери, некачественную уборку, содержание мусоропроводов.



Шесть нарушений связаны с уборкой мусора на тротуарах и газонах, пять – с работой систем электроснабжения, сообщили в мэрии карельской столицы.



В адрес управляющих организаций сотрудники муниципального предприятия направили уведомления о том, что нарушения необходимо исправить.



Если этого не произойдет, все материалы уйдут в Госкомитет республики по жилищному надзору. Тогда возможны штрафы.



Так, по результатам предыдущих семи дней о проделанной работе над ошибками не отчитались управляющие компании «КЭСКО», «Партнер», «Триал», «Аверс», «Вектор Чистоты», «ОнегоСтройСервис», ТСЖ «Экспресс».



Горожане могут сообщать о некачественной работе своих жилищных организаций в городскую ЕДДС по круглосуточному телефону – 051. А также в комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии по телефону: 8 (814-2) 70-61-21.