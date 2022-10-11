Управляющие компании Петрозаводска по-прежнему плохо убирают дворы

За прошлую неделю сотрудники «Службы заказчика» проверили содержание 231 дома и нашли 80 нарушений, сообщили в мэрии Петрозаводска.

За истекшие семь дней сотрудники «Службы заказчика» проверили содержание 231 многоквартирного дома. По итогам обследования специалисты нашли 80 нарушений. Большинство из них связаны с уборкой мусора во дворах, содержанием систем водо- и электроснабжения, канализации, фасадов домов.



В адрес управляющих организаций направлены уведомления о необходимости оперативно устранить найденные нарушения. Если ситуация не будет исправлена, информацию передадут в Государственный комитет Карелии по жилищному надзору для. В этом случае управляющим компаниям придется выплатить штрафы.

Сообщить о плохом качестве уборки дворов горожане могут в единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону – 051, в Госкомитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору по телефону: 8 (814-2) 76-99-87 или в управление жилищного контроля мэрии по телефону: 8 (814-2) 70-61-21.