Реклама

Будущие новоселы начинают получать ключи от квартир в первом доме района «Talojarvi. Город у воды»
01.12.2023 16:03
Пеллеты как подарок карельской экономике
Новое
Сегодня 09:50

Управляющие компании Петрозаводска получили предупреждения Госкомитета Карелии

Новости. Общество
09:35, 04 Декабря 2023
фото: Госкомитет Карелии по жилищному надзору / VK

Новости партнеров

Ежедневные выездные рейды инспекторы продолжат до конца декабря.

Управляющие компании получили предупреждения от Госкомитета Карелии по жилищному надзору о недопустимости нарушений содержания придомовых территорий в зимний период. Об этом сообщили в паблике комитета.

Как рассказали в источнике, с целью контроля качества уборки снега и обработки территорий противогололедными материалами в ноябре инспекторы провели осмотр придомовых и городских территорий по 865 адресам в Петрозаводске.

В группе отметили, что наибольшее количество нарушений пришлось на период обильных снегопадов в начале и конце месяца.

В ходе рейдов обнаружили более 70 нарушений на придомовых и муниципальных территориях: гололед на тротуарах и на входе в подъезды МКД, неубранный снег в зоне автопарковок, детских и контейнерных площадок, колейность на тротуарах и дорогах.

В ноябре семь управляющих организаций получили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ежедневные выездные рейды Госкомитета продолжатся до конца декабря, предупредили в источнике.

Напомним, ранее стало известно, какие улицы Петрозаводска убирают хуже всего.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.12.2023, 10:18
Небольшой город в Карелии стал вторым по популярности направлением для отдыха в России
29.11.2023, 18:00
На Земле совсем скоро начнется продолжительная магнитная буря
28.11.2023, 15:41
Из приграничного района Карелии выдворены 57 иностранцев
03.12.2023, 20:30
Эксперты рассказали, стоит ли прогревать двигатель авто перед поездкой
02.12.2023, 15:25
На Карелию надвигаются первые настоящие морозы до -28℃
28.11.2023, 15:01
Участник СВО получил новую квартиру в Петрозаводске

Чтиво

16.11.2023 09:08
Без политики
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
По данным Минпромторга РФ, дефицит кадров в лесопромышленном комплексе составляет порядка 12 тысяч человек.
«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
03.11.2023 10:34
Как петрозаводчанин проехал всю Россию и основал глэмпинг
30.10.2023 21:45
архив чтиво

Медиа

Народные гуляния в Карельской столице
09.11.2023 10:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.