Управляющие компании Петрозаводска получили предупреждения Госкомитета Карелии

Ежедневные выездные рейды инспекторы продолжат до конца декабря.
Управляющие компании получили предупреждения от Госкомитета Карелии по жилищному надзору о недопустимости нарушений содержания придомовых территорий в зимний период. Об этом сообщили в паблике комитета.
Как рассказали в источнике, с целью контроля качества уборки снега и обработки территорий противогололедными материалами в ноябре инспекторы провели осмотр придомовых и городских территорий по 865 адресам в Петрозаводске.
В группе отметили, что наибольшее количество нарушений пришлось на период обильных снегопадов в начале и конце месяца.
В ходе рейдов обнаружили более 70 нарушений на придомовых и муниципальных территориях: гололед на тротуарах и на входе в подъезды МКД, неубранный снег в зоне автопарковок, детских и контейнерных площадок, колейность на тротуарах и дорогах.
В ноябре семь управляющих организаций получили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
Ежедневные выездные рейды Госкомитета продолжатся до конца декабря, предупредили в источнике.
Напомним, ранее стало известно, какие улицы Петрозаводска убирают хуже всего.
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