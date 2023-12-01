Управляющие компании Петрозаводска получили предупреждения Госкомитета Карелии

Ежедневные выездные рейды инспекторы продолжат до конца декабря.

Управляющие компании получили предупреждения от Госкомитета Карелии по жилищному надзору о недопустимости нарушений содержания придомовых территорий в зимний период. Об этом сообщили в паблике комитета.



Как рассказали в источнике, с целью контроля качества уборки снега и обработки территорий противогололедными материалами в ноябре инспекторы провели осмотр придомовых и городских территорий по 865 адресам в Петрозаводске.



В группе отметили, что наибольшее количество нарушений пришлось на период обильных снегопадов в начале и конце месяца.



В ходе рейдов обнаружили более 70 нарушений на придомовых и муниципальных территориях: гололед на тротуарах и на входе в подъезды МКД, неубранный снег в зоне автопарковок, детских и контейнерных площадок, колейность на тротуарах и дорогах.



В ноябре семь управляющих организаций получили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.



Ежедневные выездные рейды Госкомитета продолжатся до конца декабря, предупредили в источнике.

Напомним, ранее стало известно, какие улицы Петрозаводска убирают хуже всего.